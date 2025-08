Passeggiata culturale e mercatino dei giochi: doppio evento nel cuore di Riccione

“Il Paese delle Meraviglie” porta in strada il mercatino dei giochi usati per grandi e piccoli

Una serata speciale per riscoprire l’identità più autentica della città e passeggiare tra le vie dell’antico borgo di Riccione, ricco di fascino, storia e botteghe storiche. Mercoledì 6 agosto il comitato Riccione Paese propone un doppio appuntamento che animerà il cuore del centro storico con cultura, curiosità e attività dedicate a tutta la famiglia.





Alle 21 è in programma la “Passeggiata alla scoperta della storia di Riccione Paese”, un itinerario guidato da Dina Maria Vittoria Gravina, guida turistica abilitata della Regione Emilia-Romagna. Il ritrovo è fissato presso il Museo del Territorio (viale Lazio, 10), dove il tour prenderà il via con una visita introduttiva alle collezioni.





La passeggiata proseguirà tra le strade del borgo, toccando luoghi simbolici come Villa Mattioli – la dimora più antica della città – la vecchia Chiesa di San Martino e altri edifici storici lungo l’antica via Flaminia, oggi corso Fratelli Cervi, ricostruendo il volto della Riccione di un tempo e raccontando la nascita delle prime botteghe.





Sempre mercoledì 6 agosto, dalle 20 alle 23:30, “Il Paese delle Meraviglie” animerà corso Fratelli Cervi con il mercatino dei giochi usati, a cura dei bambini e dei genitori: un’occasione divertente e sostenibile per scambiare e vendere i propri giochi, stimolando la creatività e la condivisione.





Per l’occasione alcuni negozi resteranno aperti in orario serale, offrendo a residenti e turisti un’opportunità unica per passeggiare, fare acquisti e riscoprire la vivacità e la storia del centro di Riccione.