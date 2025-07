Pastasciutte antifasciste in provincia di Rimini: tra musica, memoria e impegno civile

In programma eventi a Bellaria, Santarcangelo, Riccione, Morciano, Novafeltria, Rimini e San Giovanni in Marignano

Anche quest’anno SPI e CGIL Rimini confermano la propria concreta vicinanza ai valori dell’antifascismo contribuendo attivamente all’organizzazione delle numerose Pastasciutte antifasciste promosse dall’Associazione partigiani, che si terranno dal 25 al 31 luglio in provincia di Rimini.



Gli appuntamenti

Venerdì 25 luglio saranno Bellaria – Igea Marina, Santarcangelo di Romagna e Riccione ad aprire la lunga settimana antifascista. A Bellaria – Igea Marina, nel giardino del circolo PD alle ore 20 la pastasciutta antifascista ad offerta libera sarà allietata dalla musica e dai canti de “L’Uva Grisa”.

A Santarcangelo di Romagna appuntamento alle ore 20 sotto i portici del Comune, con prenotazione obbligatoria al 333.2257137. Infine a Riccione il tradizionale appuntamento sarà in Piazza Giacomo Matteotti dalle ore 19,30 con la pastasciutta offerta gratuitamente ai partecipanti.



Sabato 26 luglio sarà la volta dell’Alta Valmarecchia e Alta Valconca: a Morciano di Romagna alle ore 20,30 la pastasciutta antifascista si terrà – ad offerta libera - alla sede ANPI in P.zza Umberto I; a Torricella di Novafeltria, invece, l’appuntamento è al Circolo ARCI alle ore 20,30. Le serate in Valconca e Valmarecchia finanzieranno le attività di Emergency.

Domenica 27 luglio la pastasciutta antifascista sarà a Rimini: dalle ore 17 al Centro Sociale Autogestito Grottarossa (via della Lontra, 40) si terranno musica e dibattiti, mentre alle ore 20 prenderà il via la pastasciutta antifascista, con ingresso gratuito e canti popolari tra i tavoli. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 376.1030035.

Giovedì 31 luglio si chiuderà con San Giovanni in Marignano, alle ore 20 al Parco di Isola di Brescia, con la pastasciutta e una selezione musicale a cura di G. Giusva Ricci, con prenotazione obbligatoria al 338.3135416.

L’appello del sindacato pensionati SPI e di CGIL Rimini

SPI e CGIL Rimini invitano tutte le antifasciste e gli antifascisti della provincia di Rimini a partecipare alle iniziative, per affermare – come fece la Famiglia Cervi il 25 aprile 1943 – che la caduta del fascismo fu e resta ancora un momento di festa, soprattutto per le classi sociali popolari.