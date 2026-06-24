Pattinaggio Riccione Freestyle, è argento nazionale: seconda società d’Italia al Trofeo Bruno Tiezzi

Grande prestazione a Fanano per la squadra riccionese, protagonista con titoli, podi e convocazioni in Nazionale tra le promesse del freestyle italiano.

Il Pattinaggio Riccione Freestyle si consacra ufficialmente come la seconda società più forte d’Italia. Lo storico verdetto è arrivato al Trofeo Bruno Tiezzi, il Campionato Italiano delle giovani promesse e talenti del futuro, svoltosi a Fanano dal 16 al 20 giugno. Questo straordinario secondo posto di squadra è lo specchio fedele dell'impegno della Società nel voler far crescere e dare spazio alle nuove leve, ma il vero motore dell'impresa è stato il cuore degli atleti: una determinazione d'acciaio e una voglia feroce di dimostrare il proprio valore.





Mente lucida e carattere: la grinta dei giovani campioni

Scendere in pista in un Campionato Italiano richiede una solidità mentale fuori dal comune, soprattutto per chi si trovava alla prima esperienza nazionale. Atleti come Pietro Giannini, Sara Bartolini, Martina Degli Esposti, Alessandra Casadei e Isabel Serpentini hanno gareggiato con determinazione e passione su ogni centimetro di pista. E accanto a loro Kevin Bellucci (11 anni), un veterano nonostante la giovanissima età, si conferma Campione Italiano nel Roller Cross per il terzo anno consecutivo, stampando il miglior tempo assoluto di tutto il campionato e aggiungendo un fantastico 2° posto nello Slide. E ancora Mariasole Mazzini e Anita Perrone (8 anni) che a soli otto anni appena compiuti, mostrano il carattere delle grandi campionesse conquistando il 5° posto nella coreografia di coppia, mentre nelle prove individuali di Slide centrano un clamoroso 1° posto (Mazzini) e 2° posto (Perrone); Francesca Volanti, esordiente assoluta, non si lascia frenare dall'emozione e artiglia un ottimo 4° posto nello Slide; Alessia Casali mostra una grande prova di continuità con il 7° posto sia in Classic che in Battle e Angelica Alessandrelli, grinta e velocità pura che le valgono l'8° posizione nella categoria Speed.





Orgoglio Riccionese: dai giovani alla Nazionale

Il weekend perfetto della Perla Verde non si è esaurito con le categorie giovanili. La qualità del lavoro del Pattinaggio Riccione si estendono fino ai massimi livelli.

Mentre i veterani affilavano la preparazione partecipando allo Stage Federale di Slide a Imola, per tre atlete della categoria Juniores è arrivato il riconoscimento più bello. Asia Iannarone, Giulia Ugolini e Federica Cutugno sono state ufficialmente convocate al raduno della Nazionale Italiana di Slide, svoltosi domenica 21 giugno a Imola sotto la supervisione diretta del CT azzurro. La dimostrazione lampante che la determinazione dei giovani riccionesi è il carburante che alimenta il futuro della Nazionale.