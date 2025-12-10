Pattinaggio Riccione protagonista a Salsomaggiore

Oro e argento per i quartetti e ottimi piazzamenti per il gruppo junior alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk

Grande la soddisfazione per le formazioni spettacolo del Pattinaggio Riccione alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk di Salsomaggiore (5-8 dicembre): risultati eccellenti sono arrivati sia per i quartetti che per il gruppo junior, a partire dal GREEN PEARL SHOW BLUE (cat. Quartetti Uisp Giovani) formato da Mia Montanari, Dalila Schiavi, Alice Ciuffoli, Isabel Battazza, Sveva Mignani (riserva) che si aggiudica il primo posto su 18 formazioni in gara, interpretando il programma dal titolo “Emotion”. Segue l’oro del quartetto ART SKATING (cat. Quartetti Nazionali) dove la nostra Linda Tonti, in formazione con le ragazze della Polisportiva Viserba Monte, vince il titolo della categoria con il programma “Kiss and Rain”.

La medaglia d’argento arriva per GREEN PEARL SHOW (cat. Professional Quartetti Giovani) con in pista Viola Gabellini, Annamaria Pagnotta, Sara Zaghini e Aurora Pagnotta: le ragazze ottengono la seconda posizione su otto formazioni sulle note di “Encierro”, il loro cavallo di battaglia.

GREEN PEARL SHOW WHITE, nella categoria Quartetti Uisp Junior, si attesta in sesta posizione con “Silenziosi racconti di strada: io... mimo” (Penelope Nicolini, Alessia Paolucci, Mia Marcaccini, Caterina Leardini).

Iris Muca, Stella Giampietro, Angelica Giovagnoli e Chiara Fabbri, atlete del quartetto GREEN PEARL SHOW IVORY (cat. Quartetti Nazionali) ottengono un’ottima sesta posizione su 24 formazioni in gara al loro debutto col programma dal titolo “The Shaman” mentre il gruppo junior di nuova formazione GREEN PEARL SHOW TEAM (Gruppi Under 18) scende in pista con il programma “Il mago sabbiolino” e ottiene la quarta posizione in una categoria dal livello molto elevato.





I complimenti della presidente del Pattinaggio Riccione, Gigliola Mattei, non sono mancati per le allenatrici Daniela Fasanella e Alice Cappellini che sottolinea come “la preparazione delle formazioni spettacolo del pattinaggio artistico richiede molta costanza, impegno e grande competenza da parte del preparatore. Sono orgogliosa delle allenatrici che, da anni, portano avanti questa specialità a Riccione, ottenendo i meritati riconoscimenti”.