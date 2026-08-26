Patto tra Regioni per la legge di bilancio: de Pascale a Rimini chiede sblocco dell'eolico e difesa dell'export

Manifattura in calo da 30 mesi: l'allarme e le proposte del presidente dell'Emilia-Romagna

Al Meeting di Rimini il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale rilancia il documento condiviso da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna in vista della prossima legge di bilancio.

Al centro, il rilancio della manifattura e dell’export, la tutela dei settori più esposti alla concorrenza internazionale e un’accelerazione sulle rinnovabili. In particolare, de Pascale chiede di sbloccare l’eolico offshore e denuncia i 30 mesi consecutivi di calo della produzione industriale.

Sul fronte ceramico, l’obiettivo è intervenire contro gli effetti dei dazi e delle regole europee, mentre sull’energia il governatore critica gli interventi temporanei sui prezzi e chiede soluzioni strutturali.

Spazio anche all’immigrazione: per de Pascale servono umanità, organizzazione e legalità. Bocciati gli attuali Cpr, ma anche l’assenza di una strategia sui rimpatri. La proposta è regolarizzare chi vuole lavorare e, allo stesso tempo, rendere effettive le espulsioni delle persone pericolose.