Paura a Sant’Agata Feltria: operaio schiacciato da un palo, interviene l’elisoccorso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco di Novafeltria

Momenti di apprensione questa mattina a Sant’Agata Feltria, in località Barberini, traversa di via Sarsinate. Un operaio, di cui al momento non sono note le generalità, è rimasto ferito durante un intervento su pali in cemento della linea Telecom.

Secondo una prima ricostruzione, una ditta impegnata nei lavori stava sollevando un blocco quando uno dei piedi stabilizzatori del camion ha ceduto. Nel movimento improvviso, l’operaio è rimasto incastrato tra il palo e la sponda del mezzo, riportando un trauma a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco di Novafeltria. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto anche l’elisoccorso.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.