Paura al casello A14 Rimini Nord: auto a Gpl in fiamme, nessun ferito

Auto distrutta al casello, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri sera, venerdì 23 gennaio, attorno alle ore 20:30, un’auto Y con impianto Gpl ha preso fuoco presso il casello A14 Rimini Nord, nel territorio di Santarcangelo di Romagna. L’incendio è divampato improvvisamente mentre il veicolo si trovava in prossimità del casello. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due mezzi autobotte dei Vigili del Fuoco di Cattolica, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche la Polizia Stradale di Forlì e il personale addetto alla viabilità autostradale, che hanno gestito la circolazione e garantito la sicurezza degli utenti. A causa dell’intervento, il casello è rimasto chiuso in entrata per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e bonifica. La situazione è poi tornata alla normalità. Fortunatamente non si registrano feriti.