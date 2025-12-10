Paura in appartamento a Verucchio per un principio di incendio
La stanza è stata messa in sicurezza, danni solo all’impianto elettrico
A cura di Redazione
10 dicembre 2025 11:51
Principio d'incendio in una cucina di un appartamento di Verucchio. E' successo intorno alle 7.30 di oggi, mercoledì 10 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria. All'arrivo dei pompieri l'incendio si era autoestinto. Fortunatamente le fiamme non si erano propagate nel resto dell'abitazione ma l'impianto elettrico è risultato danneggiato. La stanza è stata messa in sicurezza.