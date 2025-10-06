Altarimini

Paura in mare, scossa di terremoto al largo di Pesaro avvertita sulla costa

Attivata la Protezione Civile: nessun danno

A cura di Glauco Valentini Redazione
06 ottobre 2025 14:19
Paura in mare, scossa di terremoto al largo di Pesaro avvertita sulla costa
Il sisma registrato al largo della costa pesarese
Pesaro
Attualità
Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato oggi alle 12:13 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo della costa pesarese, in provincia di Pesaro-Urbino. L’epicentro è stato localizzato in mare.

La sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è immediatamente attivata entrando in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale. Le prime verifiche non hanno evidenziato danni a persone né a cose.

