Paura sulla Marecchiese a Ponte Messa: cavo elettrico si abbassa sulla strada

Disagi al traffico dopo i temporali: sul posto Polizia Locale ed Enel per la messa in sicurezza

Nella mattinata di giovedì 21 agosto un cavo dell’energia elettrica ha ceduto sulla Strada Statale 258, invadendo la carreggiata all’altezza di Ponte Messa. L’allarme, segnalato alla nostra redazione, ha reso necessario l’intervento immediato degli agenti della Polizia Locale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella regolazione del traffico.

La posizione del cavo ha creato difficoltà soprattutto al transito dei mezzi pesanti, costretti a rallentamenti e deviazioni. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Enel, al lavoro per il ripristino della linea. Secondo le prime verifiche, il cedimento sarebbe stato causato dai forti temporali che hanno interessato la zona nelle ultime ore.

