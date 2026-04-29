Pedalare in circuito come i campioni: il Suzuki Bike Day approda a Misano

Svelati percorso, maglia e protagonisti. Partenza e arrivo dal Circuito Simoncelli

Sarà il fascino della Riviera Romagnola, unito all’energia del motorsport e alla passione per lo sport all’aria aperta, a caratterizzare il Suzuki Bike Day #06. L’evento è stato presentato nel corso della conferenza stampa che ha svelato tutti i dettagli della nuova edizione, in programma sabato 20 giugno presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Alla presenza di istituzioni, partner e rappresentanti delle federazioni sportive coinvolte, Suzuki ha illustrato le principali novità dell’edizione 2026, a partire dalla nuova location fino alle caratteristiche del percorso e alla maglia tecnica ufficiale, sviluppata in collaborazione con Alé Cycling e svelata proprio in occasione dell’incontro.

Dopo il successo delle precedenti edizioni tra Carpegna, Imola, e Monza, che hanno visto complessivamente oltre 8.000 partecipanti, il Suzuki Bike Day #06 approda a Misano, una sede iconica che rappresenta perfettamente il legame tra il mondo dei motori e quello della mobilità sostenibile. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli diventa così il cuore pulsante dell’evento, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare in un contesto unico, normalmente riservato alle grandi competizioni internazionali.

Il Suzuki Bike Day si conferma un evento non competitivo e aperto a tutti, pensato per chiunque voglia pedalare in sicurezza e condividendo divertimento e rispetto dell’ambiente. È possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, scegliendo il proprio ritmo e godendosi una giornata all’insegna dello sport e della passione.

Il percorso: tra circuito e colline romagnole

Il percorso del Suzuki Bike Day #06 offrirà ai partecipanti un’esperienza unica, capace di unire l’adrenalina del circuito alla bellezza del territorio.

Con partenza e arrivo all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli, il tracciato si sviluppa per circa 62 km con un dislivello di 900 metri, attraversando l’entroterra romagnolo tra colline, scorci panoramici e borghi ricchi di storia.

Il circuito sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la mattinata, permettendo a tutti di vivere l’emozione di pedalare sull’asfalto del Motomondiale, anche per chi volesse pedalare solo in circuito.

La maglia tecnica ufficiale

La maglia ufficiale del Suzuki Bike Day #06, realizzata da Alé Cycling, si ispira al concetto giapponese di Kintsugi, antica arte del XV secolo che consiste nel riparare le ceramiche rotte impreziosendo le fratture con polvere d’oro. Una filosofia che, invece di nascondere le imperfezioni, le valorizza trasformandole in elementi distintivi, capaci di rendere ogni oggetto unico e più prezioso.

Il Kintsugi rappresenta anche un invito a dare nuova vita a ciò che è danneggiato, evitando sprechi inutili e promuovendo un approccio più consapevole alle risorse del nostro pianeta.

Un principio che si riflette pienamente nella filosofia costruttiva Suzuki, sintetizzata nel concetto di Sho-Sho-Kei-Tan-Bi: veicoli compatti, leggeri ed efficienti, progettati per ridurre il consumo di materie prime ed energia, nel rispetto dell’ambiente.

In entrambi i casi, lo spreco è visto come un elemento in contrasto con l’armonia del prodotto, mentre la bellezza diventa parte integrante del risultato finale.

In questa edizione, la maglia rappresenta un omaggio a tutti coloro che condividono questi valori e che scelgono la bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile e stile di vita all’aria aperta. Il design è impreziosito da dettagli distintivi, come il kanji “rin” sulla schiena, simbolo della comunità legata al mondo della bicicletta, e dalle coordinate geografiche di Misano e Hamamatsu, a sottolineare il legame tra il luogo dell’evento e le radici giapponesi del marchio.

La maglia sarà consegnata presso Misano World Circuit Marco Simoncelli, a chi avrà sottoscritto la quota premium assieme al kit gara. Fino al 15 maggio compreso è garantita la possibilità di selezionare la taglia, dal giorno successivo le maglie, verranno gestite fino ad esaurimento scorte.

Pedalando con le stelle dello sport

Anche per questa sesta edizione, il Suzuki Bike Day vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti dello sport italiano. Alla conferenza stampa, accanto a Davide Cassani, ambassador dell’evento, erano presenti:

Filippo Baroncini, campione del mondo Under 23 di ciclismo su strada e talento del ciclismo internazionale; Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica e mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio, con un video messaggio, e la campionessa Elisa Longoborghini in collegamento.

Gli stessi atleti saranno tra i protagonisti dell’evento in programma il 20 giugno, insieme a Marco Fabbri e Charlène Guignard, coppia azzurra della danza su ghiaccio e campioni europei plurititolati, oltre che medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Invernali 2026 nell’evento a squadre. Parteciperanno inoltre gli atleti della Nazionale maschile di curling e del curling paralimpico, Giuliana Turra, Paolo Loriatti e Loretta Bertò, contribuendo a rendere ancora più ricca e rappresentativa la presenza del mondo sportivo italiano.

Iscrizioni

Sarà possibile iscriversi online al Suzuki Bike Day #6 fino al 17 giugno attraverso la pagina dedicata all’evento sul sito Suzuki seguendo una semplice procedura guidata. In alternativa sarà possibile iscriversi direttamente in Autodromo il giorno precedente all’evento (19 giugno) dalle 17:00 alle 19:00.