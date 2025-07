Pedane e arredi abusive, sequestrata parte di un Chiringuito in spiaggia

Blitz della Capitaneria di Porto, disposto il sequestro

I militari del nucleo di polizia marittima della Capitaneria di porto di Rimini hanno eseguito un sequestro preventivo su parte di una struttura adibita a chiringuito, che dagli accertamenti è stata realizzata abusivamente lungo il tratto di spiaggia libera del litorale di Rimini.

L’attività, svolta nell’ambito dei consueti controlli di vigilanza sul demanio marittimo dell’operazione “mare e laghi sicuri 2025 ”, ha evidenziato che una parte della struttura fosse stata realizzata senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e demaniali, in violazione del Codice della Navigazione e delle norme a tutela del pubblico suolo (art. 1161 e 54 del codice della navigazione).

L’area in questione posta sotto sequestro comprende pedane in legno, arredi fissi e relative impiantistiche. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, proseguono per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e verificare eventuali ulteriori violazioni.