Pennabilli: al Parco del Sasso Simone e Simoncello si celebra l'ascolto tra arte e natura

Sabato 18 luglio si celebra la Giornata Mondiale dell'Ascolto con l'iniziativa Nature Quest del progetto Sonoria

Sabato 18 luglio il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello celebra la Giornata Mondiale dell'Ascolto con Nature Quest (Summer Sounds Good!), un'iniziativa che intreccia immersione nella natura, ricerca sonora, arte e riflessione ecologica. Un programma pensato per riscoprire il paesaggio attraverso l'ascolto, rallentare il ritmo e sperimentare nuove forme di relazione con l'ambiente che ci circonda. Promossa dal Parco nell'ambito del progetto "Sonoria" a cura di Enrico Partisani ed Emiliano Battistini, la giornata si svilupperà tra i boschi del Parco e il centro storico di Pennabilli, alternando esperienze in natura, momenti di ascolto collettivo, degustazioni e incontri con ospiti che da anni lavorano sul rapporto tra suono, ambiente e biodiversità.

Il cuore dell'iniziativa sarà il Nature Quest, un'esperienza di immersione nella natura guidata da Katrien Van Geystelen, coach vocale e formatrice olandese che coniuga psicologia, lavoro sulla voce e comunicazione. Formata presso il Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie e ideatrice del metodo Nature Quest nei Paesi Bassi, Van Geystelen accompagna da anni professionisti, imprenditori e leader in percorsi dedicati all'ascolto, alla presenza e alla consapevolezza. La pratica nasce da una convinzione semplice: in un mondo caratterizzato da stimoli continui e impegni incessanti, la chiarezza spesso emerge dal silenzio. I partecipanti saranno invitati a trascorrere alcune ore in natura senza telefoni e senza distrazioni, dedicandosi esclusivamente all'osservazione e all'ascolto del paesaggio. Accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Nicola Ianni, raggiungeranno un'area boschiva del Parco dove sperimenteranno una forma di ascolto profondo capace di favorire una relazione più attenta e consapevole con l'ambiente naturale.

Nel pomeriggio sarà possibile visitare liberamente Pennabilli Antiquariato, la 55ª Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato, e la mostra Habitat. Altri sguardi sull'Antropocene di Gola Hundun ospitata negli spazi del MUSSS – Museo Naturalistico del Parco. La serata proseguirà con una degustazione di prodotti e vini del territorio a cura del gruppo Atena per Pennabilli Antiquariato e una sessione di ascolto collettivo dedicata alle opere di Agnese Banti, Nicola Casetta, Francesco Michi e Mechi Cena, Mattia Loris Siboni e Vacuamoenia. Attraverso un sistema di diffusione audio multicanale, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra differenti paesaggi sonori e le loro reinterpretazioni artistiche: dalla vocalizzazione delle rane ai silenzi dei borghi abbandonati della Sicilia, dalle registrazioni ambientali alle composizioni elettroacustiche. Un percorso immersivo che invita ad ascoltare il territorio e i suoi ecosistemi da prospettive inedite. A chiudere il programma sarà la proiezione di "Dusk Chorus", documentario diretto da Alessandro D'Emilia e dedicato al progetto internazionale Fragments of Extinction del compositore e ricercatore ecoacustico David Monacchi, tra le figure di riferimento a livello internazionale nel campo dell'ecologia del suono.

Il film racconta l'esplorazione delle ultime foreste pluviali primarie del pianeta attraverso registrazioni tridimensionali ad altissima definizione realizzate in alcuni degli ecosistemi più ricchi di biodiversità della Terra. Grazie a un sofisticato sistema audio surround, gli spettatori vengono immersi in una straordinaria polifonia naturale composta da insetti, uccelli, anfibi, mammiferi e persino dagli alberi, vivendo un'esperienza di ascolto che diventa allo stesso tempo racconto scientifico, riflessione filosofica e testimonianza della fragilità degli ecosistemi contemporanei. La proiezione sarà accompagnata dalla presenza di Alessandro D'Emilia e David Monacchi, che dialogheranno con il pubblico sui temi della ricerca ecoacustica, della conservazione della biodiversità e del ruolo dell'ascolto come strumento di conoscenza e tutela del patrimonio naturale. L'iniziativa si inserisce nel percorso di "Sonoria", il progetto dedicato all'esplorazione del paesaggio sonoro del Parco del Sasso Simone e Simoncello, che attraverso attività artistiche, escursioni, ascolti e incontri promuove una nuova attenzione verso il patrimonio naturale e culturale del territorio.