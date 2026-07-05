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Pennabilli Antiquariato, inaugurata la 55ª edizione: premiati Emo Antinori Petrini e Alice Parma

La Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato sarà visitabile fino al 19 luglio con 21 espositori e un ricco calendario di eventi

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
05 luglio 2026 14:00
Pennabilli Antiquariato, inaugurata la 55ª edizione: premiati Emo Antinori Petrini e Alice Parma - Il taglio del nastro
Il taglio del nastro
Pennabilli
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È stata inaugurata la 55ª edizione di Pennabilli Antiquariato, la storica Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato che fino al 19 luglio trasformerà il borgo del Montefeltro in un punto di riferimento per collezionisti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato istituzioni, espositori e pubblico. Nel corso dell'evento sono stati assegnati i Premi "Il Ricciolo Biondo – Città di Pennabilli" a Emo Antinori Petrini, tra i più autorevoli antiquari del Centro Italia, e ad Alice Parma, consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per il contributo offerto alla valorizzazione del territorio.

La manifestazione proseguirà fino al 19 luglio con 21 espositori provenienti da tutta Italia e il programma di "Fuori Mostra", che propone esposizioni, incontri, itinerari culturali, musica e arte contemporanea.

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