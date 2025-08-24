Altarimini

Pensioni, Durigon: “Verso il congelamento del requisito d’età dal 2027”

Il sottosegretario annuncia l’intesa con Giorgetti: il provvedimento potrebbe entrare nella Legge di Bilancio insieme al “bonus Giorgetti” per garantire più flessibilità ai lavoratori

A cura di Redazione
24 agosto 2025 13:09
Pensioni, Durigon: “Verso il congelamento del requisito d’età dal 2027” - © Ansa
© Ansa
Nazionale
Condividi

Il governo lavora a un congelamento dell’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027. A confermarlo è il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che in un’intervista a Sussidiario.net ha spiegato di aver già discusso la misura con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ottenendo apertura a inserirla nella prossima Legge di Bilancio.

Durigon ha inoltre ribadito l’importanza del cosiddetto “bonus Giorgetti”, ritenuto uno strumento utile a rafforzare la libertà dei lavoratori: scegliere se rimanere più a lungo in attività oppure accedere anticipatamente alla pensione. 

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini