Pensioni, Durigon: “Verso il congelamento del requisito d’età dal 2027”
Il sottosegretario annuncia l’intesa con Giorgetti: il provvedimento potrebbe entrare nella Legge di Bilancio insieme al “bonus Giorgetti” per garantire più flessibilità ai lavoratori
Il governo lavora a un congelamento dell’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027. A confermarlo è il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che in un’intervista a Sussidiario.net ha spiegato di aver già discusso la misura con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ottenendo apertura a inserirla nella prossima Legge di Bilancio.
Durigon ha inoltre ribadito l’importanza del cosiddetto “bonus Giorgetti”, ritenuto uno strumento utile a rafforzare la libertà dei lavoratori: scegliere se rimanere più a lungo in attività oppure accedere anticipatamente alla pensione.