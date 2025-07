Perde il controllo dell’auto, attraversa la rotatoria e si schianta contro il guardrail

Una Ford Fiesta distrutta dopo l’impatto sulla SP 17 a Morciano

Verso le ore 23 di ieri 24 luglio, a Morciano di Romagna nella rotatoria tra la SP 17 e la SP 2 che porta nel territorio di San Clemente, una Ford Fiesta, condotta da una donna, per cause in corso di accertamento, ha impattato sul bordo della rotatoria staccando una parte del cordolo, proseguendo poi la corsa sopra alla stessa rotatoria e finendo dritta contro il guardrail dalla parte opposta, distruggendo completamente l'auto. L'impatto è stato talmente violento da far scoppiare tutti gli airbag nella vettura.

Sul posto per i rilievi ed i soccorsi i Carabinieri della Stazione di Cattolica, ambulanza ed automedica del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo.La signora è stata portata in ospedale a Cesena. Per agevolare i soccorsi il traffico è rimasto parzialmente bloccato.