Rimini, perde il controllo dello scooter e finisce contro un palo: grave 17enne

Violento incidente in via Santa Cristina

Un ragazzo di 17 anni, residente in zona, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (29 maggio) in via Santa Cristina, nel tratto che collega San Marino a Verucchio, all’altezza del civico 80. Il giovane era in sella a uno scooter 125 e stava procedendo in direzione San Marino quando, dopo aver effettuato il sorpasso di un’auto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, lo scooter avrebbe sbandato finendo fuori traiettoria e impattando violentemente contro un palo della segnaletica stradale. L’urto è stato particolarmente forte e il 17enne ha riportato diversi traumi.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con elisoccorso.

Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La strada è rimasta parzialmente rallentata durante le operazioni di soccorso.