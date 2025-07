Perde il controllo in curva e si ribalta: paura a Rimini per un uomo alla guida

La Ford Fiesta ha invaso la corsia opposta prima di finire nel fosso

Lunedì mattina a Rimini, in via Santa Cristina, si è verificato un brutto incidente ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Intorno alle 10, il conducente di una Ford Fiesta, che stava procedendo verso monte, ha perso il controllo dell’auto in una curva, invadendo la corsia opposta e finendo nel fosso accanto alla strada, dove il veicolo si è ribaltato.



L’incidente è avvenuto poco prima della rotatoria tra via S. Martino in XX e la Trasversale Marecchia, vicino al ristorante Squadrani. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.



A bordo c’era un solo uomo, che è rimasto praticamente illeso. Sul posto Polizia Locale e personale del 118.



L'auto è gravemente danneggiata, ancora da definire la dinamica dell'incidente.