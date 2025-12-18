Perquisizioni al centro sociale Askatasuna di Torino dopo l’assalto alla Stampa

Operazione della polizia anche nelle abitazioni dei militanti, collegata agli attacchi alle Ogr e a Leonardo

Dall’alba di oggi la Digos e i reparti mobili della questura di Torino stanno effettuando perquisizioni al centro sociale Askatasuna, occupato dal 1996, in corso Regina Margherita 47. L’operazione interessa anche le abitazioni di militanti collegati al centro e a collettivi studenteschi.

L’iniziativa sarebbe legata all’inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa durante le manifestazioni pro-Palestina dei mesi scorsi. Sul posto è presente un ingente dispiegamento di forze dell’ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, con chiusure stradali e modifiche ai trasporti pubblici.

Attivisti e simpatizzanti si sono radunati davanti allo stabile, mantenuti a distanza dalle forze dell’ordine. Alcuni militanti hanno ipotizzato la possibilità di uno sgombero: al momento dell’arrivo della polizia erano presenti sei attivisti ai piani superiori, una situazione che potrebbe entrare in contrasto con il patto di collaborazione tra Comune e comitato di garanti per la gestione del solo piano terra.