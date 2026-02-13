Pescare Show 2026: Rimini capitale della fishing economy fino a domenica

Il mondo della pesca si dà appuntamento in fiera a Rimini

Al via oggi, venerdì 13 febbraio, alla Fiera di Rimini la seconda edizione di Pescare Show, il Salone internazionale dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto. Fino a domenica la città e la Riviera romagnola diventano punto di riferimento per aziende, operatori e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, con un’offerta che unisce sport, turismo e lifestyle outdoor.

L’edizione 2026 segna un importante salto di qualità: sei padiglioni espositivi e oltre 160 brand raccontano le ultime novità del settore, dallo spinning al big game, dalla pesca a mosca al carp fishing, insieme a tecnologie nautiche, elettronica e motoristica. Ampio spazio anche al turismo sportivo, comparto in forte crescita, con destinazioni internazionali e proposte italiane dedicate ai pescatori.

Cuore sportivo dell’evento il padiglione C3, sede della tappa italiana della World Cup di Casting e Fly Casting, con oltre 100 atleti da 10 Paesi. Accanto alle competizioni, convegni e incontri istituzionali nella Fishing Arena affrontano temi come pescaturismo, tutela ambientale e progetti europei, con attenzione anche alla formazione dei più giovani.

Non mancano esperienze immersive: dalle Casting Pool per imparare dai campioni alla Fly Tying Experience, fino alle novità per i costruttori di esche e ai contenuti del Social Media Village. Tra le iniziative speciali anche “Casting for Recovery”, che utilizza la pesca a mosca come supporto riabilitativo ed emotivo.

La manifestazione coinvolge infine tutto il territorio con prove in mare, eventi outdoor e finali sportive nei laghi della zona, confermando la Riviera romagnola come hub capace di unire business, sport e ospitalità.