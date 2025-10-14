Pesta la compagna al matrimonio del fratello: arrestato 33enne

Emerge l'incubo di mesi di maltrattamenti subiti dalla donna

Durante il matrimonio del fratello, un 33enne di Savignano ha aggredito brutalmente la compagna, trascinandola per i capelli, picchiandola e gettandola in un fosso fuori dal ristorante di Calisese, frazione di Cesena. L’uomo, ubriaco e forse sotto effetto di droga, è stato fermato dagli invitati e poi arrestato dalla polizia, contro cui si è anche scagliato.

La donna, originaria di Santarcangelo, ha riportato ferite al volto e contusioni multiple (15 giorni di prognosi). Ha raccontato di mesi di violenze e abusi da parte del compagno, reso sempre più violento da alcol e droga.

Il 33enne, che in aula ha detto di non ricordare nulla, è accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È indagato anche per maltrattamenti in famiglia e si trova ai domiciliari in attesa di processo.