Petrella Guidi si accende di musica: al via il Concerto di Mezza Estate sotto la Torre medievale

Shostakovich, Mancini e Lehár nel suggestivo scenario del borgo fiorito grazie al progetto “Petrella delle Rose”

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 17:00, ai piedi della Torre di Petrella Guidi, frazione medievale perfettamente conservata grazie all’attento lavoro dell’amministrazione comunale e all’amore dei suoi cittadini, avrà luogo il Concerto di Mezza Estate – Il nome della Rosa.



Una serata indimenticabile, in cui le melodie di Shostakovich, Mancini e Lehár si fonderanno con l’eleganza della danza, regalando al pubblico un’esperienza unica nello straordinario scenario del borgo. Protagonisti dell’evento saranno i soprani Paola Cigna e Anna Flores e il tenore Roberto Ferrari Melega, già applauditi sul palco della Scala di Milano. Accanto a loro, una coppia di ballerini della scuola di danza del maestro Buratto accompagnerà le note con raffinata grazia.



Il concerto fa parte della rassegna estiva “Il nome della Rosa – dedicato a Gala”, resa possibile grazie alla generosità di Paolo e Aleksandr Trento, in memoria della signora Gala, da sempre legata a Petrella Guidi. L’intera iniziativa vuole essere un omaggio alla cultura, alla musica e alla bellezza paesaggistica del territorio.



A fare da cornice all’evento sarà anche il progetto “Petrella delle Rose”, che ha reso questo borgo un autentico giardino fiorito grazie alla più importante collezione di rose inglesi firmate David Austin in un borgo medioevale, simbolo di memoria, armonia e rinascita.



L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare a questo appuntamento gratuito, occasione per riscoprire la magia di uno dei borghi più suggestivi della Valmarecchia.