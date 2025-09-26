Petrella Guidi, un viaggio in musica e parole per omaggiare Benny Faeti e Tonino Guerra

Il trait d'union è stato il film Viaggio d'amore interpretato da Omar Sharif e Lea Massari, girato in Alta Valmarecchia

Domenica scorsa (21 settembre) la chiesa di Petrella Guidi ha ospitato un evento dedicato a Tonino Guerra e a Benny Faeti, intellettuale e scrittore che negli anni '80 fu promotore proprio della riscoperta di Petrella Guidi. L'evento, dal titolo "Viaggio d'amore, Tonino e Benny" ha offerto ai presenti contributi video e letture di brani tratti dalla sceneggiatura di "Viaggio d'amore", film sceneggiato da Tonino Guerra, girato in Alta Valmarecchia e interpretato da Omar Sharif e Lea Massari. L'animazione musicale è stata curata dal duo Chi-oca, che ha omaggiato le musiche di Nino Rota, mentre il pomeriggio si è chiuso con un aperitivo alla Torre curato dalla chef Alessia Uccellini. Lora Guerra, vedova del maestro, e il figlio Andrea hanno voluto far giungere un messaggio di saluto e di vicinanza, accolto con grande affetto dal pubblico. Soddisfazione anche per l'amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria, che ha promosso l'appuntamento assieme a “Casa d’Artista - Benny Faeti”.