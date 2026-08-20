Piano dell’Arenile, il Comune cerca proposte per i nuovi lotti

Gli operatori interessati potranno presentare idee sulle macro-aggregazioni entro il 18 settembre. Le proposte serviranno a orientare le future gare

C'è tempo fino al 18 settembre alle 13, per presentare al Comune di Rimini proposte sulla futura organizzazione dell'arenile. L'Amministrazione apre infatti una consultazione preliminare di mercato sulle macro-aggregazioni previste dal Piano dell'Arenile, con l'obiettivo di raccogliere indicazioni prima di definire i lotti di spiaggia che saranno successivamente messi a gara.



L'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio e si rivolge ai soggetti interessati alla realizzazione di interventi in forma macro-aggregata. Il Comune vuole conoscere in anticipo quali proposte possano essere messe sul tavolo e utilizzare questi elementi per programmare le future procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime. La consultazione riguarda dunque una fase ancora precedente alle gare. Gli operatori possono presentare contributi e proposte sulla possibile organizzazione degli interventi, mentre sarà poi l'Amministrazione a valutare gli elementi raccolti e a decidere come procedere nella definizione dei lotti di arenile.



C'è però una precisazione importante contenuta nell'avviso: le proposte non vincoleranno in alcun modo il Comune. La partecipazione alla consultazione non darà infatti diritto a una posizione di vantaggio, a una prelazione o ad altri diritti nelle future procedure.



In sostanza, chi presenterà una proposta potrà contribuire al confronto preliminare, ma non avrà alcuna garanzia sulla successiva gara né sulla possibilità di ottenere il lotto o la concessione a cui la proposta si riferisce. Il Comune punta così a raccogliere informazioni e contributi dal mercato prima di compiere le scelte successive sul litorale. Saranno esaminate esclusivamente le proposte arrivate entro le 13 del 18 settembre, con le modalità e i contenuti indicati nell'avviso.



La consultazione rappresenta quindi uno dei passaggi preparatori al percorso che porterà alla definizione dei lotti e alle future gare per le concessioni dell'arenile riminese. Le decisioni finali resteranno in capo all'Amministrazione comunale.