Piano territoriale di area vasta Rimini: confronto in Provincia a sei mesi dall’entrata in vigore

Incontro con Comuni e professionisti del territorio per analizzare l’applicazione del piano, le dinamiche in corso e le principali criticità operative emerse nella prima fase di attuazione.

A un semestre dall’entrata in vigore del PTAV della Provincia di Rimini, si è svolto ieri pomeriggio in Provincia un incontro per analizzare lo stato generale della pianificazione e condividere con i rappresentati delle Amministrazioni Locali e i professionisti del territorio interessati alcune considerazioni relative a questa fase di prima applicazione, illustrando le dinamiche in corso e le criticità rilevate, col fine di fornire per queste ultime, indicazioni utili per adeguare talune prassi alle novità introdotte dal PTAV.

All’incontro, presieduto dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, hanno preso parte (in presenza e online) i responsabili degli “Uffici di Piano” dei Comuni della provincia di Rimini e professionisti dei vari Ordini (ingegneri, architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, geometri, geologi, agronomi e dottori forestali).

L’incontro si è focalizzato su aspetti strettamente operativi, come le modalità istruttorie dei “procedimenti unici”, previsti dalla legge regionale 24/17, ma anche sui temi più innovativi introdotti dalla stessa normativa e oggi posti a fondamento della pianificazione territoriale.