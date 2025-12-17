Piano Trump per l’Ucraina: rafforzamento militare e nuove sanzioni alla Russia
Gli Stati Uniti e alleati pronti a potenziare le forze ucraine e a colpire il settore energetico russo se Mosca rifiuterà l’accordo di pace
Gli Stati Uniti, insieme ai loro principali alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l’Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate ucraine, il dispiegamento di truppe europee sul territorio e un maggiore impiego dell’intelligence americana. Lo riferisce il New York Times.
Secondo Bloomberg, l’amministrazione statunitense sta inoltre preparando un nuovo ciclo di sanzioni contro il settore energetico russo, con l’obiettivo di esercitare ulteriore pressione sul Cremlino affinché si impegni nel processo di pace in Ucraina.
Il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha dichiarato che la fine del conflitto in Ucraina dipende in gran parte dal presidente degli Stati Uniti e che «l’Europa non dovrebbe interferire» nelle trattative.
Intanto, secondo Politico, funzionari dell’amministrazione Trump avrebbero esercitato pressioni sui governi europei affinché respingessero l’idea di utilizzare beni russi per finanziare il sostegno all’Ucraina.
Il piano statunitense segna un’intensificazione del coinvolgimento americano nel conflitto, con una combinazione di supporto militare diretto e misure economiche mirate a influenzare le decisioni del Cremlino.