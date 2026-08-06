Piazza Ferrari si trasforma in un palcoscenico: successo per “La Piazza Incantata”

Musica, teatro di strada, giochi tradizionali e spettacoli hanno richiamato centinaia di famiglie, bambini e turisti nel cuore del centro storico di Rimini

Una piazza gremita, tante famiglie, bambini e turisti e un'atmosfera di festa che ha animato il centro storico fino a tarda sera. È stato un successo "La Piazza Incantata", l'evento che mercoledì 5 agosto ha trasformato Piazza Ferrari in un grande spazio dedicato al gioco, allo spettacolo e alla socialità. Fin dalle prime ore della manifestazione, il pubblico ha riempito la piazza partecipando alle numerose attività proposte. Tra le più apprezzate l'area dedicata ai giochi di una volta, dove bambini, genitori e nonni hanno condiviso momenti di svago riscoprendo passatempi tradizionali capaci ancora oggi di mettere in relazione generazioni diverse. Ad aprire la serata è stata la Retromarching Band, che con la sua musica itinerante ha attraversato Piazza Ferrari coinvolgendo il pubblico in un festoso corteo fatto di applausi, balli e tanta partecipazione. Grande successo anche per gli spettacoli in programma. Il Paggio dei Clerici Vagantes ha conquistato il pubblico con una performance che ha unito teatro di strada, giocoleria, trampoli, fuoco e atmosfere medievali. A seguire, il clown contemporaneo The Loser ha divertito grandi e piccoli con uno spettacolo ironico e imprevedibile, caratterizzato da improvvisazioni, gag e continui momenti di coinvolgimento degli spettatori.

L'ampia partecipazione registrata durante tutta la serata conferma il gradimento per iniziative che portano cultura e intrattenimento negli spazi pubblici, contribuendo a rendere Piazza Ferrari un luogo sempre più vivo e frequentato sia dai riminesi sia dai visitatori. L'evento è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito di un progetto promosso dal Comune di Rimini e dalla Polizia Locale, con la direzione artistica e l'organizzazione di Made Officina Creativa. Una serata che ha saputo coniugare spettacolo, gioco e convivialità, valorizzando il centro storico come spazio di incontro e di comunità.