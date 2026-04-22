Piazza Marvelli cambia volto: a Rimini una nuova piazza sopraelevata tra mare, servizi e socialità

A Rimini approvato il progetto definitivo della nuova piazza Marvelli, spazio urbano multifunzionale sopraelevato nel Parco del Mare, pensato come punto di incontro, servizi e belvedere sul mare tutto l’anno

Non ‘solo’ un belvedere panoramico sul mare, ma una vera e propria nuova piazza urbana sopraelevata multifunzione. Uno spazio pubblico di bellezza e servizi, capace di essere un luogo pubblico di incontro, intrattenimento, socialità.

Prende forma il disegno della nuova piazza Marvelli, l’importante intervento di riqualificazione urbana integrato nel Parco del Mare, che si svilupperà sopra il parcheggio interrato di imminente conclusione: nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di un’opera che trasformerà l’attuale piazza in una iconica porta della città, architettonicamente riconoscibile e dotata di funzioni attrattive per cittadini e turisti, per giovani e famiglie, 365 giorni all’anno.

Oltre ad essere pensata per essere pensata come belvedere vista mare nel cuore della città turistica, la nuova piazza proporrà funzioni diverse come attrezzature per il tempo libero, giochi, integrate in modo naturale con l’arredo urbano. Scenografie verdi andranno ad arricchire l’impatto visivo, garantendo ombreggiature ed aumentando la qualità ambientale di aree da vivere.

L’elemento di novità è la presenza di funzioni di servizio per il turismo, come pubblici esercizi e street food, con tre le attività previste al primo piano e altrettante quelle posizionate a livello terra. Nei prossimi mesi sarà predisposto un apposito bando pubblico per individuare i possibili affittuari di questi spazi, capaci di animare lo spazio durante la giornata e durante le stagioni.

Il progetto si completa con due grandi fontane, lato mare e lato monte, oltre ad alcuni interventi mirati a favorire l’accessibilità e la vivibilità: un parcheggio per le moto a livello terra, una rotatoria di ingresso all’intersezione tra Viale Regina Elena e Viale Tripoli. La rotatoria sarà al servizio anche del nuovo parcheggio interrato sottostante la piazza, i cui lavori sono in dirittura d’arrivo, con apertura al pubblico prevista per la fine di giugno.

Lato mare della piazza saranno sviluppati i percorsi pedonali della nuova piazza, che si integreranno con la passeggiata del Parco del Mare.

L’intervento sarà ad altissima prestazione energetica riduce al minimo il fabbisogno, coprendolo in larga misura con fonti rinnovabili prodotte in loco, qualificando la piazza come un edificio ‘ad energia quasi zero’ (nZEB - Nearly Zero Energy Building).

L’avvio dei lavori per la nuova piazza, per la quale l’Amministrazione ha messo in campo un investimento di 7,2 milioni di euro già stanziati in bilancio, è previsto per gennaio 2027 per completarsi in circa trenta settimane, quindi per l’autunno. La programmazione dei lavori è stata studiata per consentire una parziale apertura della piazza già per l’estate, in modo da essere già fruibile in sicurezza dai cittadini e turisti.