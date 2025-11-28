Piazza Sparacca a Cattolica si rifà il look: al via i lavori di riqualificazione

L’intervento porterà nuove aiuole, sette piante di melia e un’area più verde senza ridurre i parcheggi

Al via la riqualificazione di un’altra area di Cattolica, piazza Sparacca, che da anni necessitava di interventi di risistemazione. La Giunta ha dato il via libera ai lavori che partiranno entro dicembre e ridisegneranno la piazza in un’ottica più verde: l’area sarà infatti arricchita di aiuole dove verranno messe a dimora sette piante di melia. Senza sacrificare i posti auto esistenti.

A dicembre, il primo step di lavori riguarderà la realizzazione di cordoli e caditoie. A primavera, con le temperature adeguate, si procederà all’asfaltatura. Oltre alle aiuole, sarà realizzato uno spartitraffico. A completare l’opera, il rinnovamento di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale. Gli interventi termineranno entro aprile 2026.

“Partiamo con la riqualificazione di un’altra piazza strategica di Cattolica – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Con questi interventi non sarà solo più sicura e funzionale, ma anche più accogliente e bella con la piantumazione di sette melie che saranno fondamentali per l’abbattimento delle isole di calore durante l’estate”.