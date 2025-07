Picchia la compagna con la figlia in braccio, lei reagisce con un coltello

A Riccione un 31enne denunciato per maltrattamenti in famiglia: allontanato da casa, sconterà i domiciliari dalla madre

Un 31enne albanese residente a Riccione è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna durante una lite, nonostante lei tenesse in braccio la loro bambina. L’uomo, già ai domiciliari per rapina, ha sferrato schiaffi, strattoni e ha messo a soqquadro la casa. La donna ha reagito impugnando un coltello per difendersi. I carabinieri, intervenuti su segnalazione, hanno separato la coppia ed evitato conseguenze più gravi. Il 31enne, difeso dall’avvocato Tiziana Casali, è stato allontanato dall’abitazione e dovrà ora scontare i domiciliari nella casa della madre a Morciano. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha disposto anche il divieto di avvicinamento alla compagna. La vittima aveva già subito episodi di violenza, ma in passato aveva scelto di non sporgere denuncia.