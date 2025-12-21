Picchia l’ex amante: lei si salva con il segnale antiviolenza

Arrestato un 37enne dopo mesi di soprusi. La moglie dell’uomo era a conoscenza dei fatti

Si erano conosciuti a maggio sui social network: lei 50 anni, lui 37. L’uomo le aveva raccontato di essere divorziato, ma era una menzogna. È iniziata così, a Ferno, nel Varesotto, una relazione che si è presto trasformata in un incubo fatto di violenze fisiche e psicologiche.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sulla base della denuncia della donna, i soprusi sarebbero andati avanti per mesi, fino a venerdì scorso, quando la vittima è riuscita a salvarsi grazie al segnale antiviolenza, attirando l’attenzione e chiedendo aiuto.

La donna ha raccontato di essere stata sottoposta a ripetute aggressioni e minacce. Un quadro aggravato dal fatto che la moglie dell’uomo, che non era affatto separato come lui sosteneva, sarebbe stata a conoscenza della relazione e delle violenze. Gli investigatori ipotizzano che anche la moglie possa essere stata a sua volta vittima di maltrattamenti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità e verificare eventuali ulteriori episodi di violenza.