Pier Silvio Berlusconi: “In Forza Italia servono facce nuove e un programma rinnovato”

Il vicepresidente di Mfe elogia Tajani ma spinge per una nuova fase del partito. E sul governo Meloni: “Sta facendo bene, è il miglior premier in Europa”

Pier Silvio Berlusconi torna a far sentire la sua voce sul futuro di Forza Italia. Nel corso degli auguri di fine anno negli studi Mediaset, il vicepresidente e amministratore delegato di MFE ha espresso gratitudine verso l’attuale leadership del partito, guidato da Antonio Tajani, ma ha anche indicato la necessità di un rinnovamento profondo.

“Ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt'altro che facile”, ha dichiarato Berlusconi. Parole che confermano il riconoscimento per la gestione della fase di transizione che ha seguito la morte di Silvio Berlusconi.

Tuttavia, guardando al futuro, il manager è stato chiaro: “Ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”. Un appello che sembra voler stimolare una nuova stagione politica per il partito fondato dal Cavaliere, all’insegna di un ricambio generazionale e progettuale.

Non sono mancati commenti sul governo guidato da Giorgia Meloni, giudicato positivamente da Pier Silvio Berlusconi. “Penso che, in una situazione super complicata, stia facendo bene: tutti gli indicatori economici rimangono positivi. Poi guardiamoci intorno, secondo me abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa”, ha affermato.

Le sue parole si inseriscono in un momento di riflessione interna per Forza Italia, chiamata a definire la propria identità e strategia dopo la scomparsa del fondatore e nel contesto della maggioranza di governo. Il richiamo al rinnovamento lanciato da Pier Silvio potrebbe così riaprire il dibattito sulle prossime mosse del partito e sui possibili nuovi volti pronti a guidarne l’evoluzione.