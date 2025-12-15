Pierina si è difesa afferrando il coltello: 20 secondi di furia, colpita 29 volte

L'autopsia del delitto Paganelli: l'anziana alle spalle del muro, aggressione "Intenzionalmente Letale"

Durante l’udienza in Corte d’Assise è emersa la ricostruzione dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023. Il medico legale Loredana Buscemi, incaricata dall’Autorità Giudiziaria, ha spiegato che l’anziana avrebbe tentato di difendersi afferrando il coltello con cui è stata colpita 29 volte, ferendosi alla mano destra.

Secondo l’autopsia, Pierina si trovava con le spalle al muro e non ha potuto fuggire, reagendo con la mano destra e schermandosi con la sinistra. L’aggressione, durata circa 20 secondi, sarebbe stata intenzionalmente letale.

Il corpo è stato rinvenuto con la testa appoggiata su un trattore giocattolo e i vestiti parzialmente strappati. Alcuni dettagli ipotizzati dalla Procura, come la presenza di un capello nella bocca della vittima o l’altezza dell’aggressore calcolata dalla ferita al cranio, sono stati ridimensionati: la dottoressa Buscemi ha confermato che la posizione del corpo potrebbe essere dovuta a uno scivolamento e che la vittima potrebbe essersi piegata durante l’aggressione.

L’imputato Louis Dassilva, seduto accanto ai suoi difensori, ha ascoltato la testimonianza senza mostrare reazioni.