Pierluca Mariti porta “Grazie per la domanda” a Cattolica

Uno spettacolo tra nevrosi quotidiane, ricordi e leggerezza

Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, giovedì 11 dicembre arriva al Teatro della Regina di Cattolica con la sua stand-up comedy brillante e autoironica.

Il suo account su Instagram ha oltre 330.000 follower e dopo il successo del suo primo spettacolo Ho fatto il Classico (2022-2023), con Grazie per la domanda ha conquistato nuovamente le platee italiane ed europee con innumerevoli sold-out.

Il nuovo spettacolo è un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane. Tra stress da vita adulta e ricordi di infanzia, dinamiche familiari senza tempo e nuove sfide per un artista in ascesa, tentativi di cambiare e consapevolezze di doversi accettare per come si è, Mariti prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non condivide sui social. Se Ho fatto il Classico era un percorso nella letteratura alla ricerca di una chiave di attualità dopo due anni di pandemia e nuova normalità, Grazie per la domanda è invece un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti.

Pierluca Mariti

Classe 1989, ha un passato da giurista pentito e manager in una multinazionale. Alla soglia dei trent'anni, poco prima della pandemia, ha deciso di rispolverare la sua mai sopita passione, l’intrattenimento, prima con la stand up comedy, poi sul proprio profilo Instagram @piuttosto_che.

Nel 2021 ha portato il monologo È da femmina! al TedX di Ferrara e, dall’agosto dello stesso anno, il suo primo spettacolo comico Ho fatto il Classico in un lungo tour sempre sold out che ha toccato anche le maggiori città europee. A settembre 2023 è uscito il suo primo romanzo, Niente di che, edito da Rizzoli.

Da novembre 2024 è in tour con Grazie per la domanda, sia in Italia che in Europa. Inoltre, è parte del cast della prima stagione di Red Carpet - Vip al tappeto e della prima stagione di The Traitors Italia, entrambi su Prime Video.