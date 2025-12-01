Pifferi: "Nessuna manipolazione". Assolti avvocata e psicologhe

"Non c'è stata manipolazione": sentenza del Gip per la difesa di Alessia Pifferi

Il gip ha assolto l’avvocata Alessia Pontenani, tre psicologhe di San Vittore e uno psichiatra consulente della difesa dall’accusa di avere manipolato Alessia Pifferi per ottenere il riconoscimento di un vizio parziale di mente. La procura aveva chiesto condanne tra i tre e i quattro anni, ma il giudice ha ritenuto insussistenti le accuse.

“Questa sentenza dimostra che non esiste l’eccesso di difesa e che tutti devono essere assistiti”, ha dichiarato l’avvocata Pontenani al termine dell’udienza.

La vicenda si inserisce nel processo a carico di Pifferi, accusata di avere lasciato sola in casa per sei giorni la figlia Diana, di appena 18 mesi, morta poi di stenti. La decisione del gip segna un punto fermo sul ruolo dei professionisti che hanno seguito la donna, ribadendo la legittimità del loro operato e la centralità del diritto alla difesa.