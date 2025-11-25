Pil tedesco fermo nel terzo trimestre 2025
L’economia resta stagnante su base trimestrale, mentre l’aumento annuo si limita allo 0,3%
Nel terzo trimestre del 2025 il prodotto interno lordo della Germania è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, segnando una crescita dello 0,0%. Lo comunica l’Istituto di statistica federale Destatis, secondo cui su base annua l’economia tedesca registra invece un modesto +0,3%.
La stagnazione trimestrale evidenzia un’attività economica ancora debole, in un contesto caratterizzato da consumi fiacchi e da un comparto industriale che fatica a recuperare slancio. La lieve crescita annua, pur positiva, conferma che la ripresa resta fragile e priva di impulsi significativi.
Per la Germania, tradizionalmente motore dell’eurozona, il dato suggerisce la necessità di interventi mirati per sostenere gli investimenti e rafforzare la domanda interna, così da evitare che il rallentamento si trasformi in una fase prolungata di stagnazione.