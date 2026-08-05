Pinocchio in Valconca debutta tra borghi e panorami: in scena tre spettacoli

Prende il via la produzione originale di Città Teatro dedicata al bicentenario di Carlo Collodi, protagonista della rassegna "Valconca in scena – Collodi 200"

Entra nel vivo "Valconca in scena – Collodi 200", la rassegna culturale promossa dall'Unione Valconca che fino al 6 settembre propone 18 appuntamenti gratuiti tra teatro e musica nei nove Comuni del territorio. Dopo i concerti della Mondaino Youth Orchestra, il cartellone accende i riflettori su "Pinocchio in Valconca", la produzione originale firmata da Città Teatro realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Il debutto è in programma venerdì 7 agosto alle 19.15 nel Parco Le Fratte di Mondaino con "Pinocchio in Valconca – Episodio I". Al termine dello spettacolo il pubblico potrà partecipare alla "Merenda di Pinocchio", un momento conviviale con un brindisi insieme agli artisti. La rassegna proseguirà sabato 8 agosto, sempre alle 19.15, sulla terrazza della Casa Comunale La Rocca di Sassofeltrio, dove andrà in scena il secondo episodio. Anche in questo caso la serata si concluderà con un brindisi aperto al pubblico.

Il primo fine settimana si chiuderà domenica 9 con uno degli appuntamenti più suggestivi del programma. Alle 5.45 del mattino, in Piazza Roma a Gemmano, il terzo episodio sarà rappresentato all'alba, sul cosiddetto Balcone dell'Adriatico. Al termine dello spettacolo sarà offerta una colazione ai partecipanti.

"Pinocchio in Valconca" è una produzione pensata appositamente per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lo spettacolo, interpretato da Mirco Gennari, Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Davide Simonetti, con adattamento di Davide Schinaia e costumi e messa in scena di Paul Mochrie, è articolato in tre episodi che ripercorrono il viaggio di crescita del celebre burattino attraverso incontri, errori e scelte.

L'allestimento è stato ideato per dialogare con il territorio della Valconca, trasformando parchi, piazze, terrazze panoramiche e borghi storici in scenografie naturali che rendono ogni rappresentazione diversa dalla precedente.

La manifestazione "Valconca in scena – Collodi 200", in programma dal 24 luglio al 6 settembre, coinvolge i nove Comuni dell'Unione Valconca con un calendario di spettacoli teatrali e concerti a ingresso gratuito. Accanto al progetto dedicato a Pinocchio trovano spazio anche gli appuntamenti musicali della Mondaino Youth Orchestra e dell'Orchestra di Fiati di Mondaino, con programmi che spaziano dal jazz alle colonne sonore del cinema.