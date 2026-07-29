“Pinocchio, Un Sogno in Miniatura” torna a Italia in Miniatura per altre tre serate

Dal 29 luglio al 1° agosto il parco di Viserba amplia le aperture serali con il musical dedicato al burattino più famoso del mondo, spettacoli di magia e visite alle miniature illuminate

Prosegue il successo delle aperture serali di Italia in Miniatura che nell’ultima settimana di luglio si arricchisce di nuove date.

Si parte da mercoledì 29 luglio, con “Divertente di Giorno, Magica di Notte”, per godere la bellezza di Italia in Miniatura, aperta anche di sera. Al colpo d’occhio di 300 monumenti d’Italia e d’Europa, e al divertimento delle attrazioni, La serata avrà come Special Guest “Il Mago delle Stelle”, spettacolo di magia per bambini, in scena alle 21:15 dal palcoscenico di Piazza Italia.

Giovedì 30, venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto torna il musical “Pinocchio, Un Sogno in Miniatura”. Dopo il successo del debutto, le tre nuove repliche andranno in scena alle 21:00 in Piazza Italia, con protagonisti Pinocchio, la Fata Turchina e le irresistibili gag del Grillo parlante, del Gatto e della Volpe. Nel bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi, il burattino più famoso del mondo si avventura fra le meraviglie d’Italia, in uno spettacolo che unisce danza, comicità e interazione con il pubblico. Anche i più timidi si troveranno coinvolti in un crescendo che culminerà con l’atteso Meet & Greet con i personaggi della fiaba. Nelle date del musical il parco manterrà aperta solo la parte miniature, con la suggestiva illuminazione serale.

“Divertente di Giorno, Magica di Notte” proseguirà come da programma anche ogni mercoledì di agosto con una programmazione di effetti speciali e nuovi spettacoli.

Info Utili: 29 luglio, parco aperto dalle 10:00 alle 22:30, con le attrazioni attive fino alle 21:45, e spettacolo incluso. Dalle 18:00 biglietto speciale serale a 20 Euro, tariffa unica interi/ridotti.

30 e 31 luglio e del 1° agosto il parco chiude alle 22:00. Dalle 18:00 biglietto speciale serale a 18 Euro che include visita al parco miniature e Musical. Attrazioni non in funzione. Biglietti acquistabili anche online. Info e orari su italiainminiatura.com