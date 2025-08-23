Pisa, muore dopo un’iniezione illegale per fini estetici

Denuncia dell’attivista trans Regina Satariano: “Non chiamiamolo silicone, era olio. Mirella ha sofferto tanto”

Tragedia a Pisa, dove una donna è morta in seguito a un’iniezione illegale di sostanze per un trattamento estetico. La vittima, Mirella, residente in città, aveva assunto un preparato a base di olio — e non di silicone, come viene spesso indicato — che le ha provocato gravi complicazioni.

A denunciare l’accaduto è stata Regina Satariano, presidente del Consultorio Transgenere di Torre del Lago (Lucca), da anni impegnata nella lotta contro l’uso di sostanze pericolose e vietate nei trattamenti estetici clandestini. “Mirella è morta dopo tante sofferenze — ha dichiarato — questa è una piaga che continua a fare vittime”.

La donna era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Pisa, dove le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso, avvenuto nei giorni scorsi.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Pisa, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.