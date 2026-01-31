Pitbull azzanna ciclista sulla pista ciclabile del Marecchia: la proprietaria accusata di lesioni colpose

Cane senza custodia morde un ciclista: processo per una 27enne

Si aprirà a maggio davanti al giudice di pace il processo contro una 27enne, proprietaria del pitbull che nel marzo scorso azzannò al polpaccio un ciclista di 55 anni sulla pista ciclabile del Marecchia a Rimini. L’uomo, di Savignano sul Rubicone, fu aggredito mentre era in bici con la compagna da due cani arrivati dal vicino campo nomadi. Medicato al pronto soccorso, riportò una prognosi di sette giorni. La donna, difesa dall’avvocato Marco Ferri, è accusata di lesioni colpose e di non aver custodito l’animale con le dovute cautele.