Pm10, proseguono le misure emergenziali fino al 2 marzo

Nuove limitazioni alla circolazione e divieti ambientali in seguito al bollettino di Arpae

A seguito del bollettino Arpae di oggi venerdì 27 febbraio (il bollettino esce il lunedì il mercoledì e il venerdì) che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10, nel territorio provinciale, proseguono a Rimini e Riccione, fino a lunedì 2 marzo le misure emergenziali in vigore dal 25 febbraio.

Cosa prevedono le misure emergenziali

Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5; in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030; divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio).

Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali. I

Il prossimo bollettino sarà pubblicato lunedì 2 marzo 2026, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali