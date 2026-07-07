Poggio Torriana aderisce alla campagna di Emergency contro la guerra

L’amministrazione comunale sostiene “R1PUD1A” l’iniziativa ispirata all’articolo 11 della Costituzione per promuovere cultura della pace, dialogo e nonviolenza

Sabato scorso (4 luglio) l’amministrazione comunale di Poggio Torriana ha accolto Francesco Cioppi e Maurizio Fabbri in rappresentanza del gruppo territoriale di EMERGENCY Rimini, che hanno illustrato il significato della campagna nazionale "R1PUD1A" e condiviso l'impegno dell'associazione nella tutela dei diritti umani.

Con il sostegno a questa iniziativa - precisa il Sindaco Raggini - si vogliono mettere al centro i principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione italiana, secondo cui "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

La nostra adesione rappresenta una scelta che intende riaffermare il valore del dialogo e della diplomazia come vie fondamentali per la convivenza tra i popoli e per la gestione dei conflitti. In un tempo segnato da tensioni internazionali che continuano a provocare sofferenze, distruzione e migliaia di vittime civili, il Comune ritiene importante richiamare l'attenzione su uno dei pilastri fondanti della Repubblica.

Attraverso questo progetto - continua il Sindaco - l’Amministrazione vuole contribuire a promuovere una cultura della solidarietà, della nonviolenza e del rispetto della persona: ideali che appartengono alla tradizione democratica del nostro Paese e che rappresentano un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.

L'iniziativa non intende ignorare la complessità dello scenario globale né il diritto degli Stati a difendersi dalle aggressioni, ma vuole ribadire un principio universale: la guerra rappresenta sempre una sconfitta dell'umanità e ogni sforzo deve essere orientato alla prevenzione, al confronto e alla costruzione di una pace giusta e duratura.

Con questo gesto simbolico, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favore dei doveri costituzionali, della cooperazione internazionale e della responsabilità sociale.

Sul sito www.ripudia.it sono disponibili strumenti per aiutare la diffusione della campagna e seguire le iniziative di Emergency.