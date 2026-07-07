Poggio Torriana, torna la rassegna estiva "Un teatro per i ragazzi"

Due spettacoli all'aperto dedicati alle famiglie il 10 luglio e il 28 agosto: fiabe, clownerie e circo contemporaneo al Teatro Aperto

Torna, anche per l’estate 2026, Un teatro per i ragazzi, rassegna di spettacoli per le famiglie che il Comune di Poggio Torriana organizza, con la collaborazione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri, presso il bellissimo Teatro Aperto della città.

La rassegna, organizzata con la collaborazione di Pro Loco Poggio Berni aps, La Mulnela e Santarcangelo dei Teatri e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, vede in programma due nuove produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri e offrirà serate di divertimento e socialità per tutti i bambini e tutte le bambine della Valmarecchia con spettacoli ricchi di fantasia, creatività e poesia.

Il primo appuntamento andrà in scena venerdì 10 luglio alle ore 21 con lo spettacolo Il vestito nuovo dell’imperatopo della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti. Tratto dal geniale racconto di Hans Christian Andersen, lo spettacolo, tra acume e ironia, ha per protagonista Sarto Topasio, fedele servitore del suo sovrano, sempre intento a fare del suo meglio per farlo felice, lavorando con estro e solerzia. Ma l’Imperatopo ha sempre pretese smodate e irragionevoli e Sarto Topasio è ogni giorno sempre più stanco, costretto a rincasare tardi e a trascurare i suoi bambini. Fino a quando non ha un’idea…

Venerdì 28 agosto, sempre alle ore 21.15, sarà la volta di Magma. Un’avventura claustrocomica della Compagnia del Buco, una pièce divertentissima di clownerie e circo contemporaneo in cui due clown-esploratori restano bloccati all’interno di un tunnel mentre scavano per cercare un qualcosa di indefinibile. Tra luci che si spengono, strani rumori, tesori ritrovati, il pubblico potrà forse aiutarli a salvarsi…