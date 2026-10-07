Poggio Torriana, tre laboratori di cucina salutare con Ausl Romagna

Dal 16 ottobre al Centro Sociale Il Percorso il progetto "EduChef" insegna ricette e abitudini per una sana alimentazione

Apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita. Ecco la stimolante opportunità offerta da “EduChef – Laboratori di cucina salutare”, ciclo di eventi gratuiti di promozione della salute organizzati dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini. In questo caso si tratta di un’iniziativa articolata in tre giornate a Poggio Torriana con momenti esperienziali ed educativi, per fornire conoscenze e abilità a cittadini interessati e disponibili a promuovere la salute in campo alimentare secondo il metodo dell’educazione tra pari.

Dunque venerdì 16, giovedì 22 e giovedì 29 ottobre sono in programma gli incontri, condotti da un cuoco professionista esperto con la collaborazione di una dietista e un assistente sanitario/infermiere del Dipartimento Sanità Pubblica di Ausl Romagna: l’appuntamento è, dalle ore 15.30 alle 18, al Centro Sociale Il Percorso (via Costa del Macello 6). I partecipanti potranno così mettere le mani in pasta – come suol dirsi - per scoprire e sperimentare ricette e consigli utili per garantire gusto e salute in ogni piatto da inserire nei propri menù perché siano nutrizionalmente corretti ed equilibrati.

L’obiettivo? Diventare ambasciatori della sana alimentazione e condividere le conoscenze apprese con la comunità. Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione il progetto ‘Educhef’, capace di unire la teoria e la pratica in un contesto di gruppo e dunque prezioso percorso a supporto del cambiamento, prevede infatti che al termine dei laboratori i partecipanti si facciano attivi divulgatori delle conoscenze apprese per arrivare a coinvolgere e attivare altri cittadini sui temi della sana alimentazione.

Essendo i posti limitati, è richiesta l’iscrizione, che può essere effettuata con una mail al Dipartimento di Sanità Pubblica all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome, data di nascita e numero di telefono, oppure telefonando al n. 334 3429196.



