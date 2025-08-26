Pokerissimo Inter alla prima: valanga sul Torino, 5-0 a San Siro

Doppietta di Thuram, gol di Bastoni, Lautaro e del nuovo arrivato Bonny. L’era Chivu comincia nel migliore dei modi

L’Inter non tradisce San Siro e inaugura la stagione con una vittoria travolgente. La squadra di Chivu, al debutto sulla panchina nerazzurra, si impone 5-0 sul Torino di Baroni in una partita a senso unico.

Protagonista assoluto Marcus Thuram, autore di una doppietta che ha indirizzato la sfida già nella prima frazione. A completare il tabellino ci hanno pensato Bastoni, Lautaro Martínez e il neoacquisto Bonny, subito a segno davanti al pubblico interista.

Match mai in discussione: i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo, mostrando solidità difensiva e brillantezza offensiva. La corsa scudetto con il Napoli, campione in carica, è già lanciata.

Nell’altro posticipo della prima giornata, equilibrio totale tra Udinese e Verona. Alla Dacia Arena finisce 1-1: vantaggio friulano con Kristensen e pareggio scaligero firmato da Serdar, entrambi sugli sviluppi di calcio d’angolo.