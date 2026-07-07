Polisportiva Riccione, 15 medaglie ai Campionati Italiani Master di nuoto

La squadra chiude la rassegna di Riccione con 8 ori, 5 argenti e 2 bronzi, conquistando anche il 27° posto nella classifica nazionale femminile a squadre

Si sono conclusi domenica 5 luglio, dopo un’intera settimana di gare disputata da lunedì 29 giugno, i Campionati Italiani Master di Nuoto 2026, andati in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione. Una manifestazione che, come ogni anno, ha richiamato migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, regalando spettacolo dentro e fuori dall’acqua. Polisportiva Riccione ha partecipato con una squadra affiatata e determinata, capace di distinguersi sia per gli eccellenti risultati ottenuti sia per lo spirito con cui ha affrontato ogni giornata di gara. Perché il movimento Master rappresenta prima di tutto questo: la voglia di continuare a mettersi in gioco, allenarsi con costanza, condividere emozioni e vivere lo sport come un’occasione di crescita personale, amicizia e divertimento.

Dal punto di vista agonistico sono arrivati risultati di assoluto prestigio. A inaugurare la settimana è stata Sara Vanni, laureatasi Campionessa Italiana nei 1500 stile libero con l’ottimo tempo di 20’22”80, mentre Daniela Rinaldi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella stessa gara chiudendo in 25’32”00. La seconda giornata ha visto ancora protagonista Daniela Rinaldi, capace di conquistare il titolo italiano negli 800 stile libero con il tempo di 13’37”20. Nella terza giornata sono arrivati altri importanti successi: Ilenia Frisoni ha conquistato l’oro nei 200 misti in 2’31”11, Samanta Mazzoni si è laureata Campionessa Italiana nei 200 rana con 2’48”69, mentre Laura Mulazzani ha ottenuto un prestigioso argento nei 200 rana in 3’15”04 e Viola Maioli ha conquistato il bronzo nei 200 dorso con 2’50”92.

Anche la quarta giornata ha regalato grandi soddisfazioni ai colori biancazzurri: Ilenia Frisoni ha firmato il secondo titolo italiano della manifestazione imponendosi nei 100 farfalla con il tempo di 1’06”88, mentre Davide Latini ha conquistato una meritata medaglia d’argento nei 100 farfalla in 1’07”81. Nella quinta giornata è proseguita la straordinaria serie di risultati della Polisportiva Riccione. Ilenia Frisoni ha conquistato il suo terzo titolo italiano, vincendo i 100 stile libero in 1’01”35. Sul podio anche Sara Vanni, bronzo nei 100 stile libero con 1’04”49, Daniela Rinaldi, bronzo nei 50 farfalla in 44”31, e Laura Mulazzani, ancora sul podio con il bronzo nei 50 rana in 40”10.

La manifestazione si è conclusa con un’ultima soddisfazione grazie a Laura Mulazzani, che ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 rana con il tempo di 1’27”85, confermando una settimana di altissimo livello. Nel complesso la Polisportiva Riccione torna da questi Campionati Italiani con un bottino di 15 medaglie, frutto di una squadra che ha saputo coniugare qualità tecnica, entusiasmo e grande spirito di appartenenza: 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento, 2 medaglie di bronzo!

Da sottolineare anche l’ottimo risultato ottenuto nella classifica femminile di società, dove la Polisportiva Riccione ha chiuso al 27° posto a livello nazionale, confermando la qualità e la competitività del proprio gruppo. Al di là dei numeri, ciò che rende speciale il movimento Master è però il valore umano che lo contraddistingue. È un ambiente in cui la ricerca della prestazione convive perfettamente con il piacere di stare insieme, dove ogni allenamento e ogni gara rappresentano un’opportunità per condividere esperienze, costruire amicizie e continuare a coltivare la passione per il nuoto.

Polisportiva Riccione desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli atleti che hanno preso parte a questa intensa settimana di Campionati Italiani. Ognuno, indipendentemente dal risultato ottenuto, ha contribuito con entusiasmo, impegno e spirito di squadra a rappresentare nel migliore dei modi i colori della società, dimostrando ancora una volta che il movimento Master è una delle espressioni più autentiche e belle dello sport: un luogo dove dedizione, sacrificio, amicizia e divertimento convivono ogni giorno dentro e fuori dall’acqua.