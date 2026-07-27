Polisportiva Riccione ai Campionati Italiani Giovanili di nuoto: quattro atleti in gara a Roma

Filippo Coggiatti, Asia Delmonte, Luca Totti e Cristian Piccininni rappresenteranno i colori biancoblù nella massima rassegna nazionale estiva

La Polisportiva Riccione sarà protagonista ai Campionati Italiani Estivi Giovanili 2026, il più importante appuntamento nazionale dedicato al nuoto giovanile italiano, che si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Roma dal 31 luglio all'8 agosto. La società riccionese sarà rappresentata da quattro atleti, qualificati in discipline e categorie differenti, a conferma della crescita costante dell’intero settore agonistico. A difendere i colori biancoblù saranno Filippo Maria Coggiatti, nella categoria Ragazzi 14, nei 400 stile libero, seguito da Asia Delmonte fra le cadette, che gareggerà nella gara dei 50 farfalla, nei 50 rana e nei 50 stile libero. Luca Totti, categoria cadetti, sarà in vasca per i 100 rana e per i 50 rana. L’ultimo giorno di gare sarà la volta di Cristian Piccininni, categoria juniores, che gareggerà nei 1500 stile libero.

La qualificazione alla massima rassegna nazionale giovanile rappresenta il meritato riconoscimento di una stagione costruita con impegno, costanza e grande spirito di sacrificio. Dietro ogni tempo ottenuto e ogni pass conquistato c’è un percorso fatto di allenamenti quotidiani, passione e determinazione. Ma questo risultato va oltre il valore delle singole prestazioni. È la dimostrazione della crescita di un’intera squadra che, stagione dopo stagione, continua a consolidare il proprio livello tecnico e competitivo. I successi individuali sono infatti il frutto di un ambiente che crede nel lavoro condiviso, nella collaborazione e nella voglia di migliorarsi ogni giorno. Per la Polisportiva Riccione questa qualificazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita del settore agonistico e uno stimolo a guardare con ancora maggiore ambizione al futuro.

A Filippo, Asia, Cristian e Luca vanno i complimenti di tutta la società, dello staff tecnico e dei compagni di squadra. Ora li attende l’emozione di confrontarsi con i migliori atleti d’Italia, portando in vasca non solo il proprio talento, ma anche i valori che ogni giorno caratterizzano la Polisportiva Riccione: passione, impegno, umiltà e spirito di squadra.