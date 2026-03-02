Polisportiva Riccione domina il fondo, tre titoli regionali nel nuoto

Successi a Bologna per Arduini, Galli e Piccininni nei Campionati Regionali, tra esordi vincenti e prestazioni record

Grande giornata di sport per la Polisportiva Riccione, protagonista assoluta ai Campionati Regionali di Nuoto di Fondo disputati a Bologna domenica 1° marzo. La squadra riccionese conquista ben tre titoli regionali, confermandosi tra le realtà più solide e competitive del panorama emiliano-romagnolo.

A salire sul gradino più alto del podio nei 3000 metri categoria Ragazze 1° anno è stata Maria Vittoria Arduini, alla sua prima esperienza nella distanza. Una prova di grande determinazione e maturità, che le ha permesso di imporsi con autorità in una gara tecnicamente impegnativa.

Straordinario risultato anche per Ambra Galli, prima classificata nei 5000 metri categoria Assoluta. Anche per lei si trattava dell’esordio nella distanza, affrontato con personalità e lucidità tattica, qualità che le hanno consentito di conquistare il titolo regionale.

Prestazione di altissimo livello infine per Cristian Piccininni, vincitore dei 5000 metri categoria Juniores. Oltre al titolo regionale, Piccininni ha fatto registrare il miglior tempo assoluto della distanza nell’intera manifestazione, collocandosi inoltre tra i migliori tempi italiani nella classifica provvisoria nazionale in vista dei prossimi Campionati Italiani.

Tre successi che rappresentano un eccellente risultato individuale per gli atleti, maturato al termine di gare particolarmente complesse dal punto di vista fisico e mentale, dove gestione del ritmo e concentrazione fanno la differenza. Il bilancio per Polisportiva Riccione è dunque estremamente positivo, anche in prospettiva dei prossimi impegni: nei prossimi weekend molti ragazzi e ragazze della squadra saranno infatti protagonisti alle Finali Regionali in programma presso lo Stadio del Nuoto di Riccione (7-22 marzo), pronti a confermare quanto di buono dimostrato in questa importante rassegna regionale.



