Polisportiva Riccione Juniores trionfa a Ravenna: playoff conquistato

Prestazione corale di alto livello con Mainardi protagonista assoluto con 8 reti

Una Polisportiva Riccione autoritaria si è presentata a Ravenna il 13 dicembre, matura e affamata centra l’obiettivo più importante della stagione: lo spareggio playoff che vale l’accesso al girone nazionale dei Campionati Giovanili Juniores. Alla piscina di Ravenna finisce con un netto 22-9 contro il Ravenna PN, risultato che fotografa fedelmente l’andamento di una gara dominata dall’inizio alla fine dai ragazzi di mister Bellavista.

Il match s'incanala subito sui binari giusti per i riccionesi, avanti già nel primo parziale (1-5) grazie a una pressione alta, ritmo elevato e grande lucidità in fase offensiva. Il copione non cambia nel secondo tempo (1-4), con Riccione che allunga ulteriormente scavando un solco importante prima dell’intervallo lungo. Al rientro in vasca, nonostante un tentativo di reazione del Ravenna (3-7), la Polisportiva mantiene il controllo, chiudendo definitivamente i conti nell’ultimo quarto (4-6).

Prestazione corale di alto livello, impreziosita dai numeri dei singoli: sugli scudi Mainardi, autentico trascinatore con 8 reti, ben supportato da Tamburini (5 gol), Zucconi (4), Mancini (3). A completare il tabellino anche Montebelli e Cevoli, mentre tra i pali Balducci garantisce sicurezza e personalità nei momenti chiave, parando tre dei quattro rigori subiti. In acqua anche Rossetti, Pellegrini, Spadoni, Collini, Corona e Ovani, a conferma di una rosa profonda e ben gestita.

Le parole di mister Bellavista

"È una vittoria che premia il lavoro di mesi; i ragazzi hanno interpretato la partita con grande maturità, senza mai abbassare l’intensità. Sapevamo che lo spareggio non concedeva margini di errore e la risposta è stata straordinaria, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il girone nazionale è un traguardo importante, ma anche un punto di partenza: ora dovremo alzare ulteriormente l’asticella".

Il commento del bomber Mainardi

Soddisfatto anche Mainardi, miglior realizzatore dell’incontro: "Segnare otto gol in una partita così conta, ma conta ancora di più aver centrato l’obiettivo di squadra. Ognuno di noi ha dato qualcosa in più per il compagno, ed è questo che ha fatto la differenza. Giocheremo il girone nazionale con entusiasmo e senza paura: vogliamo misurarci con i migliori”.

Con questo successo la Polisportiva Riccione Juniores si guadagna con pieno merito un posto tra le migliori realtà giovanili a livello regionale, confermando la qualità del progetto tecnico e la crescita

costante di un gruppo che promette di far parlare di sé anche nei prossimi mesi.