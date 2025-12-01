Polizia di Rimini esegue un ordine di custodia cautelare: nei guai un 30enne con precedenti

Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo

Deve rispondere di rapina aggravata, furto con strappo e lesioni il 30enne di origini marocchine arrestato dalla Polizia di Rimini. L’uomo, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, è stato fermato domenica notte dagli agenti. Il controllo ha permesso di identificarlo e di risalire ai suoi precedenti. Si trova in carcere a Rimini.